Man (26) gewond bij schietpartij in Zoetermeer

Bij een schietpartij aan het Bredewater in Zoetemeer is donderdagavond rond 21.00 een 26-jarige Zoetermeerder gewond geraakt. De man is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De verdachten zijn voortvluchtig.

De politie werd gealarmeerd door getuigen die het gewonde slachtoffer aantroffen aan het Bredewater. De recherche zegt onderzoek te doen naar de toedracht van het schietincident en is op zoek naar getuigen.

Steekpartij met gewonden

Donderdagmiddag vond in een restaurant aan de Westerschelde in Zoetermeer ook een steekpartij plaats, waarbij twee mensen gewond raakten: een 57-jarige man uit Zoetermeer en een 62-jarige vrouw uit Den Haag. Zij zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen.

De verdachte (een 58-jarige Zoetermeerder) was na het steekincident nog in het restaurant aanwezig en is door de politie aangehouden. De politie zeg de toedracht van de steekpartij te onderzoeken.