Man (27) aangehouden voor explosies bij woning in Hoorn

De politie heeft zondag in een onderzoek naar explosies bij een woning aan de Westfriese Hof in Hoorn op 31 mei 2023, een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man is in Zaandam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosies.

Bij de explosies – veroorzaakt door vuurwerkbommen – raakten de voordeur en ramen van een woning aan de Westfriese Hof beschadigd. Niemand raakte bij de ontploffingen gewond.

De 27-jarige verdachte is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft langer vastzitten, meldt de politie woensdag in een persbericht.