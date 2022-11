Man (27) neergeschoten door politie in Amsterdam-West na doodsbedreiging

Connect on Linked in

De politie heeft zondagochtend rond 08.15 op de Waterkeringweg in Amsterdam-West een 27-jarige man neergeschoten. Hij werd in zijn zij geraakt en is aangehouden. De man zou kort daarvoor iemand op de Admiraal de Ruijterweg van zijn scooter hebben getrapt en een doodsbedreiging hebben geuit.

De gewonde verdachte was aanspreekbaar en is met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De politie laat weten dat de verdachte een bekende is van politie en justitie. Hij reed op een motorscooter met een afgedekte kentekenplaat. Ook werd bij hem een patroonhouder van een vuurwapen en zwaar vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen.

Door de Rijksrecherche is een onderzoek opgestart. Dat is gebruikelijk als er door de politie wordt geschoten en er mensen gewond raken. De politie wil verder geen nadere informatie delen over het incident.