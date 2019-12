Man (28) in gezicht gestoken in Hardinxveld-Giessendam

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in Hardinxveld-Giessendam is zaterdagavond rond 22.00 een 28-jarige man uit die plaats gewond geraakt aan zijn gezicht. Een 24-jarige Dordtenaar is even later aangehouden.

Kennissen

Bij de steekpartij aan de Rijnstraat in Hardinxveld-Giessendam werd het 28-jarige slachtoffer in zijn gezicht gestoken. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht maar is buiten levensgevaar. Een 24-jarige verdachte werd na een korte zoekactie door de politie aangehouden op het station van Dordrecht. Hij zit vast.

Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. De toedracht van de steekpartij wordt nog onderzocht.