Man (28) uit Borculo aangehouden in vermissingzaak Wico van Leeuwen

De politie heeft maandag een 28-jarige man uit Borculo aangehouden in het onderzoek naar de sinds mei 2022 vermiste Wico van Leeuwen (48). De man wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van Van Leeuwen, die volgens de politie door een misdrijf om het leven is gekomen.

De politie zegt op dit moment geen meldingen te doen over het onderzoek of over de verdachte, die in beperkingen zit. Dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Meerdere zoekingen

Het onderzoek naar de verdwijning van Wico van Leeuwen is in volle gang. De afgelopen tijd vonden er meerdere zoekingen plaats: in een woning in Borculo en Neede, maar ook in een bosperceel in Geesteren, een vijver in Eibergen en het Twentekanaal in Enschede. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer niet meer is leven is en dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Zijn stoffelijk overschot is nog niet gevonden.

Tijdlijn

De 48-jarige Van Leeuwen (1.93 lang en wat slungelig) verdiende geregeld wat geld met tuinonderhoud. Bekend is dat hij op 14 mei op de Wesselerbrink in Enschede is geweest. Een dag voordat hij verdween, had hij gewerkt bij een vaste klant in Neede. Daar beloofde hij een week later terug te komen om het werk af te maken.

Van Leeuwen is op 17 mei 2022 voor het laatst in leven gezien in Borculo. Toen hij even na 17.30 daar wegfietste, ging hij onderweg naar de Heerlijkheidstraat in Borculo waar hij toen verbleef. Wat er daarna is gebeurd, is nog altijd een raadsel.

Opsporing Verzocht

Aan de zaak werd vorige week aandacht besteed in tv-programma Opsporing Verzocht. Daar kwamen volgens de politie meerdere tips op. Ook is er door het Openbaar Ministerie een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die opheldering geeft in deze vermissingszaak. Dinsdag 28 februari zal het onderzoek opnieuw in Opsporing Verzocht worden behandeld.

Buitenland

Sinds de vermissing werkt een team van 20 rechercheurs aan de verdwijning van Wico van Leeuwen. Hoewel de politie uitgaat van een misdrijf worden alle scenario’s nog opengehouden. Zo heeft Van Leeuwen ook wel eens gezegd dat hij plannen had om naar het buitenland te gaan. Het is echter onwaarschijnlijk dat hij dat zou doen zonder iemand in te lichten.