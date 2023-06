Man (28) vast voor beleggingsfraude, tweede verdachte voortvluchtig

Connect on Linked in

De FIOD in Den Haag heeft op 20 juni een 28-jarige man aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude en witwassen. Zijn woning is doorzocht. Een tweede verdachte van ook 28 is nog voortvluchtig en staat internationaal gesignaleerd, zo meldt de FIOD donderdag.

Monaco

In samenwerking met de autoriteiten van Monaco is een woning doorzocht en zijn er diverse getuigen verhoord. In Nederland is beslag gelegd op een woning van een van de twee verdachten. Ook is er volgens de FIOD in samenwerking met Spanje onderzoek verricht.

Verdachte transacties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte begin dit jaar bij de FIOD melding van dubieuze aanbieders van beleggingsproducten, die niet over de verplichte vergunning beschikten. Daarnaast maakte ook een aantal banken melding van ongebruikelijke transacties op de bankrekeningen van deze verdachten en hun ondernemingen.

Valse beloften

Gedurende het onderzoek hebben zich diverse slachtoffers gemeld bij het Openbaar Ministerie en de FIOD om aangifte te doen van oplichting. Deze slachtoffers zijn door de verdachten overgehaald te investeren in voornamelijk tech-gerelateerde aandelen en IPO’s (Initial Public Offering, de beursintroductie van een onderneming) met de belofte van hoge rendementen op hun investering.

Vier miljoen euro

Uit onderzoek bleek dat de ingelegde bedragen vermoedelijk niet zijn besteed aan de beloofde investeringen, maar voornamelijk aan privébestedingen, zoals verblijven in exclusieve hotels, de aanschaf van luxe auto’s en andere niet zakelijke bestedingen. De totale omvang van deze vermoedelijke fraude wordt geschat op minstens vier miljoen euro.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.