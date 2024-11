Man (29) opgepakt voor schietpartij met twee zwaargewonden in Amsterdam-Zuidoost

Donderdagochtend even na 08.30 ontving de politie meerdere meldingen van een schietincident aan de Opijnenhof. Ter plaatse troffen agenten twee zwaargewonde slachtoffers aan; een man en een vrouw. Agenten verleenden direct eerste hulp, waarna ambulancepersoneel de zorg overnam. De verdachte was inmiddels gevlucht.

Volledige beperkingen

De politie meldt vrijdag dat de verdachte dankzij intensief rechercheonderzoek dezelfde avond nog kon worden opgespoord en gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord dan wel doodslag. De man zit vast en wordt verhoord. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over een aanleiding en motief voor de schietpartij is nog niets bekend.

Grubbehoeve

Woensdagmiddag raakte in Amsterdam-Zuidoost ook al een man gewond bij een schietpartij voor de flat Grubbehoeve. Het slachtoffer werd bij kennis naar het ziekenhuis overgebracht. Forensische Opsporing en de recherche zijn een onderzoek gestart. Van de verdachte ontbreekt nog ieder spoor.