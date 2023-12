Man (29) overleden na steekpartij in Vinkeveen, verdachte voortvluchtig

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in een parkeergarage in Vinkeveen is maandagavond een 29-jarige man uit die plaats overleden. De politie is op zoek naar een verdachte en heeft via Burgernet een signalement verspreid.

Reanimatie

Rond 18.45 kwam er een melding binnen van een man die met steekwonden op de grond zou liggen in een parkeergarage aan de Pijlstaartlaan in Vinkeveen. Hulppersoneel heeft de man nog gereanimeerd, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar is de man uit Vinkeveen aan zijn verwondingen overleden.

Signalement

De politie is direct een groot onderzoek gestart. Via Burgernet is maandagavond een signalement van de verdachte verspreid. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet en capuchon op en met een zwarte sporttas.

De politie zoekt getuigen en camerabeelden van het incident. Over een motief voor de steekpartij is nog niets bekend.