Man (30) opgepakt voor schietpartij bij supermarkt in Tilburg

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag rond 20.05 in een woning in de wijk Wandelbos in Tilburg een 30-jarige Tilburger aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij even daarvoor bij een supermarkt. De recherche kwam hij de verdachte uit door een bloedspoor te volgen. Voor zover bekend raakte alleen de verdachte lichtgewond.

De politie kreeg rond 19.20 een melding dat er op een parkeerplaats bij de Albert Heijn aan de Umberstraat geschoten werd. Volgens de melder waren meerdere personen bij de schietpartij betrokken. Ook zou er een auto weggereden zijn. Later werd doorgegeven dat de schutter zou zijn weggerend in de richting van de Lage Witsiebaan.

Na onderzoek werd in een woning in de wijk Wandelbos een 30-jarige Tilburger aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De recherche kwam middels een bloedspoor bij dit adres uit. De verdachte had een verwonding aan zijn linkerhand die in het ziekenhuis is onderzocht. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche onderzoekt het motief.