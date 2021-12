Man (31) doodgeschoten in Rotterdam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een schietpartij aan de Westerbeekstraat in Rotterdam-Feijenoord is op Oudejaarsavond rond 19.20 een man overleden. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er is nog geen verdachte aangehouden, zo meldt de politie op Twitter.

Meerdere politie-eenheden en ambulances zijn ter plaatse. De politie is bezig met buurt- en sporenonderzoek.

Het zou gaan om een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die tijdens een ruzie voor een woning werd beschoten. Het slachtoffer ligt onder een wit laken op straat met naast zijn lichaam een omgevallen scooter. Over de toedracht is nog niets bekend.