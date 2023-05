Man (31) gewond bij schietpartij in Rotterdam, schutter(s) voortvluchtig

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Hendrick Sorchstraat in Rotterdam-West is vrijdagnacht rond 02.30 een 31-jarige man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling en was aanspreekbaar. Er is nog niemand aangehouden.

(Beeld: Media-TV)

De politie werd even voor 02.30 gealarmeerd over een gewonde man in een portiek aan de Hendrick Sorchstraat. Hij bleek te zijn beschoten en moest met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis. Getuigen zouden twee schoten hebben gehoord. De politie is op zoek naar twee mannen die er vandoor gingen in een witte auto.

BTGV

De politie startte direct een onderzoek en maakte onder meer een plaats delict, verrichtte sporenonderzoek met een speurhond en sprak met getuigen. Omdat de rol van een aantal getuigen onduidelijk was, paste de politie op deze getuigen een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) toe. Er is niemand aangehouden.

Om meer te weten te komen naar wat zich heeft afgespeeld in de nacht van 5 op 6 mei doet de politie een buurtonderzoek. De politie doet onderzoek naar de schutter(s) en vraagt getuigen zich te melden.