Man (31) overleden na steekpartij in flat Eindhoven, vrouw (28) opgepakt

Connect on Linked in

Bij een steekpartij op de galerij van een flatgebouw aan de Tellegenstraat in Eindhoven is zaterdagavond rond 21.30 een 31-jarige man overleden. Een 28-jarige vrouw is rond 23.00 aangehouden in een woning in Eindhoven als verdachte. De politie is nog op zoek naar een man als tweede verdachte.

De politie kwam zaterdagavond af op de melding van de steekpartij en trof de bewoner zwaargewond aan. Ondanks reanimatiepogingen overleed het slachtoffer ter plekke.

Relationele sfeer

Door de politie werd direct een groot onderzoek opgestart. Daaruit kwam naar voren dat het slachtoffer op de galerij ruzie had gehad met een man en een vrouw. De politie gaat uit van een ruzie in de relationele sfeer. Na verder onderzoek kon rond 23.00 uur een 28-jarige vrouw worden aangehouden. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Zijn identiteit is bij de politie bekend.