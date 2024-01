Man (33) gewond bij schietpartij in Vlissingen

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in de omgeving van de Bloemenlaan in Vlissingen is maandagochtend een 33-jarige man uit Vlissingen gewond geraakt. De politie is bezig met een buurtonderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over het incident.

Rond 05.30 kwam een melding binnen dat een gewonde man bij een woning in de omgeving van de Bloemenlaan had aangebeld en om hulp had gevraagd. Uit onderzoek bleek dat een 33-jarige man uit Vlissingen het slachtoffer was van een schietpartij. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie vraagt bewoners van de Bloemenlaan, de Hogeweg en Jan Vermeerlaan om contact op te nemen als zij maandagochtend tussen 04.45 en 05.30 iets verdachts hebben gezien. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden.

Er is nog niemand aangehouden. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.