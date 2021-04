Man (34) geliquideerd in Paramaribo

Connect on Linked in

Aan de Nieuwzorgweg in Paramaribo is zondagavond een man geliquideerd. Het slachtoffer is volgens de Surinaamse krant de Ware Tijd Delano Tobito (34). Die was naar verluidt net drie dagen op vrije voeten na een celstraf te hebben uitgezeten. Waarvoor hij vastzat, is niet bekendgemaakt.

(Foto: Waterkant)

Het slachtoffer werd meerdere malen voor een woning geraakt door een nog onbekende schutter. De schutter zou nog achternagezeten zijn door omstanders, maar verdween in een klaarstaand voertuig zonder kentekenplaten.

Op het lichaam van Tobito werd een vuistvuurwapen met scherpe patronen aangetroffen. Het wapen en het voertuig van het slachtoffer zijn door de politie in beslag genomen.

Het onderzoek naar de zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.