Man (34) uit Amstelveen voor rechter vanwege 17 kilo harddrugs

Op donderdag 20 augustus staat in de rechtbank in Haarlem de 34-jarige Assion E. uit Amstelveen terecht voor drugshandel. Op 19 mei 2020 werd hij in Diemen opgepakt vanwege het bezit van ruim 17 kilo harddrugs.

E. wordt door justitie verdacht van het bezit van 7,4 kilo amfetamine, 5 kilo xtc-pillen, 1,7 kilo mdma-kristallen, 1,5 kilo crystal meth, 700 gram cocaïne, 426 zegels LSD, 57 gram 4-FMP/4-FA (een soort amfetamine), 342 2CB-pillen (tripmiddelen) en 663 gram ketamine. Volgens justitie bedoeld om te verhandelen. E. zit sinds 19 mei vast.

Bedrijfsmanager

Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat Assion E. naast eigenaar van een verhuisbedrijf ook manager is van een bedrijf dat claimt de “intermediair” te zijn “tussen West-Europa en West-Afrika”. Het bedrijf zou naar eigen zeggen personenwagen en busjes, zware industriële wagens, vrachtwagens en huishoudelijke apparaten exporteren. Op de website van het bedrijf staat te lezen: ‘Wij verzorgen alles van de export en import. Van inkoop tot logistiek.’

Videoclips

In het verleden was Assion E. actief als audio engineer en producer van videoclips. Zo was hij in 2011 met een ander betrokken bij een videoclip van de toen opkomende rapper Jonna Fraser, die jaren later commercieel doorbrak.