Man (35) gewond na schietpartij in Rotterdams park, verdachte (40) vast

Bij een schietpartij in het Vroesenpark in Rotterdam-Noord is zondagmiddag rond 17.25 een 35-jarige man uit Maassluis gewond geraakt. Hij is bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de politie. Een 40-jarige Rotterdammer is als verdachte aangehouden.

(Beeld uit archief)

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de schietpartij. Op het moment van het incident was het druk in het Vroesenpark in de wijk Blijdorp.

Via Burgernet werd uitgekeken naar een man van 35 jaar met rastahaar, een ontbloot bovenlijf, korte zwarte broek en blote voeten. Die werd vlak daarna aangetroffen en aangehouden.

Het Vroesenpark is vooral bij mooi weer vaak druk en een populaire plek voor recreatie en barbecue.