Man (35) zwaargewond bij steekpartij in Zwijndrecht, tweetal opgepakt

Op de Ringdijk in Zwijndrecht is zaterdagavond rond 20.50 een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Het 35-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft dezelfde avond twee verdachten aangehouden.

Het motief voor de steekpartij is nog onduidelijk. Politie doet onderzoek naar de toedracht.

Op de #Ringdijk in #Zwijndrecht raakte een 35-jarige man rond 20.50 uur ernstig gewond door een messteek. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Twee mannen zijn aangehouden. Er wordt onderzocht wat er precies gebeurd is. — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) June 12, 2021