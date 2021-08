Man (35) zwaargewond na schietpartij op feest in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

Tijdens een feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost is zondagochtend iets voor 06.00 een 35-jarige man uit Amsterdam neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de politie. Er is nog niemand opgepakt.

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart en zegt dringend op zoek te zijn naar beeldmateriaal en getuigen. Rondom het pand aan de Stekkenbergweg waar het feest gaande was, zouden veel bezoekers met drank en lachgas hebben gestaan.