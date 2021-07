Man (36) overleden bij schietpartij in woning Rotterdam-West (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een woning aan de Ruilstraat in Rotterdam-West is zondagmiddag een 36-jarige man uit Rotterdam overleden. Dat meldt de politie Rotterdam op Twitter. Er is nog niemand aangehouden.

De schietpartij vond rond 12.45 plaats in een bovenwoning aan de Ruilstraat. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de Rotterdammer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer zou een man van Marokkaanse afkomst zijn.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en zegt op zoek te zijn naar getuigen.