Man (37) zwaargewond na schietpartij in Zwolle, schutter voortvluchtig

Bij een schietpartij voor een coffeeshop aan de Van Karnebeekstraat in Zwolle is zaterdagavond rond 22.15 een 37-jarige man uit Zwolle zwaargewond geraakt. De politie is op zoek naar de schutter die er na de schietpartij rennend vandoor ging via de Enkstraat.

Parkeerplaats

De schietpartij vond plaats voor de deur van coffeeshop Sky High aan de Van Karnebeekstraat. Het zwaargewonde slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan op de plaats delict en zegt op zoek te zijn naar een autobestuurder die net wegreed van een naastgelegen parkeerplaats toen de verdachte langs deze auto rende. Hij is mogelijk een belangrijke getuige.

Schutter

Daarnaast zoekt de politie mensen die (deurbel)camerabeelden hebben van in of rond de Enkstraat. Dit omdat de verdachte daar is langs gerend vlak na het incident. Het gaat om een man met een donkere huidskleur en donkere kleding aan.

Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend.

https://x.com/Debasmachine/status/1703162502828196112?s=20