Man (38) gearresteerd na schietpartij met gewonde (41) in Den Haag

De politie heeft zaterdagnacht een 38-jarige man in Den Haag gearresteerd die verdacht wordt van betrokkenheid bij een schietpartij aan de Cornelie van Zantenstraat. Bij het schietincident raakte een 41-jarige man gewond.



Rond 18.20 ontving de politie een melding dat een man gewond was aangetroffen in de Cornelie van Zantenstraat in Den Haag. De 41-jarige man bleek te zijn neergeschoten en werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Arrestatie

De verdachte was op dat moment spoorloos, maar kon enkele uren later in Den Haag worden aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit momenteel vast en wordt zondag gehoord.

Hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn en wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog onduidelijk.