Man (38) neergeschoten in Enschede, jongen (16) opgepakt

In Enschede is vrijdagnacht een 38-jarige Enschedeër neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een 16-jarige jongen uit Zeist aangehouden als verdachte, maar zoekt nog naar een andere voortvluchtige verdachte.

De politie kreeg ’s nachts een melding van een ruzie aan de Symfoniestraat tussen een 16-jarige jongen uit Zeist en een 38-jarige man uit Enschede. Een derde persoon kwam erbij en de drie zouden vervolgens slaags zijn geraakt. Hierbij werd een vuurwapen gebruikt en de 38-jarige Enschedeër werd daarbij in zijn been geschoten. Hij is door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Op de plaats delict is sporenonderzoek gedaan. Het vuurwapen is door de politie in beslag genomen. De politie is bezig met een onderzoek naar de toedracht van de schietpartij. Of de 16-jarige jongen of de tweede verdachte heeft geschoten, is nog onduidelijk.