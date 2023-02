Man (40) en vrouw (36) uit Oss aangehouden voor schietpartij (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdag een 40-jarige man en een 36-jarige vrouw uit Oss aangehouden op verdenking van een schietpartij aan de Thorbeckestraat. Daarbij liep een man een schotwond op.

Rond 12.20 kwam bij de politie een melding binnen dat er nabij een woning aan de Thorbeckestraat in Oss geschoten zou zijn. Daarbij zou mogelijk iemand gewond zijn geraakt. Het slachtoffer meldde zich kort na de schietpartij bij een plaatselijke huisartsenpost. Hij bleek een schotwond te hebben opgelopen, maar verkeerde buiten levensgevaar. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Inval op woonwagenkamp

Tijdens het politieonderzoek kwam een 40-jarige man uit Oss in beeld als hoofdverdachte van de schietpartij. Een arrestatieteam viel zaterdagmiddag na ‘een concrete aanwijzing’ een woning binnen op een woonwagenkamp aan de Wapendrager in Oss. De verdachte werd daar echter niet aangetroffen.

Het opsporingsonderzoek resulteerde later op de dag in de arrestatie van de 40-jarige man. Ook een 36-jarige vrouw uit Oss werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Beide verdachten zijn in hun woonplaats opgepakt. De vrouw is zondag vrijgelaten. Zij blijft wel verdachte in het onderzoek, meldt de politie.

Over de leeftijd van het slachtoffer en een aanleiding voor de beschieting is nog niets duidelijk.