Man (40) lichtgewond bij schietpartij in Nijmegen, tweetal opgepakt

Een 40-jarige Nijmegenaar is zondagavond rond 22.00 lichtgewond geraakt bij een schietpartij in Nijmegen-Dukenburg. De politie heeft twee verdachten van 26 en 33 uit Nijmegen aangehouden voor betrokkenheid bij het incident.

De schietpartij vond plaats aan de 52e straat in de wijk Tolhuis. Volgens getuigen zijn de twee verdachten in een auto gevlucht. Zij werden later alsnog opgepakt. Het motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

In januari brandde nog een auto uit aan de 52e straat. In mei was er een poging tot brandstichting van een auto in dezelfde straat.