Man (41) doodgestoken in poppodium Tivoli, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in poppodium TivoliVredenburg in Utrecht is zondagochtend rond 07.00 een 41-jarige man uit Utrecht overleden. Het gaat om een schoonmaker die bij het poppodium aan het werk was. De politie heeft enkele uren later een verdachte aangehouden.

Rond 07.00 kreeg de politie een melding van een steekpartij in poppodium TivoliVredenburg. Op dat moment waren er geen evenementen meer. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met onder meer een traumahelikopter, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Utrecht. De man was werkzaam bij het schoonmaakbedrijf dat het poppodium inhuurt, zo meldt de politie.

Signalement

De verdachte vluchtte na het incident het gebouw uit. De politie verspreidde een signalement van de verdachte die na enkele uren kon worden aangehouden. Zijn betrokkenheid bij de steekpartij wordt onderzocht. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de zaak.

Afgelast

Op de website van het poppodium is te lezen dat alle concerten van zondag zijn afgelast. ‘In verband met een steekincident met dodelijke afloop waarbij geen publiek of artiesten betrokken waren, worden alle concerten in TivoliVredenburg vandaag afgelast. We zijn erg aangedaan door wat er is gebeurd, we leven mee met de nabestaanden.’

Hardcore-event

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. In Tivoli was zaterdagnacht een hardcore-evenement (The Chemicals of Noxiouz) dat om 06.00 stopte en een maandelijks lhbtqia-feest dat om 04.00 eindigde. Wat de verdachte toen nog in het poppodium deed, is onduidelijk.