2 juni 2025

Man (42) uit Heerlen opgepakt voor dodelijke schietpartij in Bocholtz

In het onderzoek naar een dodelijke schietpartij die donderdagavond in Bocholtz (Zuid-Limburg) plaatsvond, is zondagmiddag in Sittard een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 42-jarige man uit Heerlen, hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident.