Man (44) opgepakt bij inval in Almere, kilo’s cocaïne gevonden

Connect on Linked in

De politie heeft woensdagmiddag een inval gedaan bij een woning in de Eilandenbuurt in Almere. Binnen werden meerdere pakketten cocaïne gevonden. De bewoner, een 44-jarige man, is aangehouden. Dat meldt de politie maandag.

(Beeld uit archief)

De politie kwam de verdachte op het spoor in een lopend onderzoek naar drugsgerelateerde feiten in Almere. Dit onderzoek resulteerde in de doorzoeking van de woning. Tijdens de huiszoeking werden meerdere kilo’s cocaïne, contant geld en een voertuig in beslag genomen.

Om hoeveel kilo cocaïne het gaat, meldt de politie niet.