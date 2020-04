Man (44) overleden na steekpartij in Oosterwolde

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in het Friese Oosterwolde is zaterdagmiddag een 44-jarige man uit Bovensmilde overleden. Dat maakt de politie vandaag bekend. Het slachtoffer werd met verwondingen aangetroffen bij een tankstation aan de Venekoterweg in Oosterwolde. Hij overleed onderweg naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar de dader en denkt te weten wie het is. De recherche gaat uit van een ruzie in de relationele sfeer. Naast sporenonderzoek aan de Venekoterweg doet de politie ook onderzoek in een woning aan de Gyenham in Oosterwolde waar de steekpartij vermoedelijk plaatsvond. Het is aannemelijk dat het slachtoffer daarna probeerde te ontkomen richting de Venekoterweg.