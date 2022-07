Man (47) die overleed na woningoverval Helenaveen werd vastgebonden

Connect on Linked in

De 47-jarige bewoner van een woning in Helenaveen (bij Deurne) die maandagochtend zwaargewond werd aangetroffen en later overleed, is volgens de politie het slachtoffer van een zeer gewelddadige woningoverval. ‘Hij is gekneveld of vastgebonden geweest’, aldus een politiewoordvoerster dinsdagochtend tegen Omroep Brabant.

Maandag om 08.00 kwam bij de politie een melding binnen dat er een zwaargewonde man was aangetroffen in een woning aan de Lagebrugweg in Helenaveen. Het ging om de 47-jarige bewoner. Hij was niet aanspreekbaar en is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij korte tijd later.

Pluimveebedrijf

De recherche vermoedt dat de bewoner van het boerenbedrijf in Helenaveen het slachtoffer is geworden van een zeer gewelddadige woningoverval. De man zou zijn verwondingen tussen zondagavond 19.00 en maandagochtend 08.00 hebben opgelopen. Over het letsel waaraan de man precies is overleden, kan de politie dinsdag nog geen uitspraken doen.

Of er iets is buitgemaakt, is nog onduidelijk. Op het erf van de man is een pluimveebedrijf gevestigd.

Er is nog niemand aangehouden. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoekt de zaak. De recherche zoekt getuigen en/of camerabeelden.