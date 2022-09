Man (47) zwaargewond na mogelijke ontvoering in Emmeloord

Connect on Linked in

Een 47-jarige man die zaterdagochtend zwaargewond werd aangetroffen in het Kuinderbos bij Emmeloord is mogelijk ontvoerd. Dat meldt de politie. Twee verdachten van 32 en 34 zijn ter plaatse aangehouden. Het zwaargewonde slachtoffer is in het ziekenhuis aangehouden. Wat er is gebeurd, is nog onduidelijk.

(Op de foto Het Kuinderbos)

De politie kreeg zaterdagochtend rond 08.45 een melding dat er een man in de achterbak van een auto werd mishandeld en mogelijk ontvoerd werd door drie mannen op de Pallasstraat in Emmeloord. De auto ging er vandoor doordat een getuige bleef roepen, maar werd rond 09.35 door de politie in het Kuinderbos in Luttelgeest aangetroffen.

De politie kon direct twee verdachten aanhouden: een 32-jarige en 34-jarige man. De zwaargewonde man werd naar het ziekenhuis gebracht, en is later ook aangehouden. Het betreft een 47-jarige man. Het is nog onduidelijk wat de rol is van de zwaargewonde man.

Pools kenteken

De politie vermoedt dat er nog twee andere personen betrokken waren bij de mishandeling en is naar hen op zoek. Ook zoekt de politie getuigen die de donkergroene BMW 5-serie met Pools kenteken op zaterdagochtend hebben zien rijden of staan in de buurt van Emmeloord of Luttelgeest.

De mannen die in de auto zaten waren allemaal kaal, hadden een lichte huidskleur en droegen een donker gekleurde trui en joggingbroek.