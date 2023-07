Man (48) aangehouden voor schietpartij met gewonde in Maastricht

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag een 48-jarige verdachte uit Maastricht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij aan de Koffiemolenweg in Maastricht. Daarbij raakte op zaterdagavond 24 juni een man gewond.

Het gewonde slachtoffer werd die avond overgebracht naar het ziekenhuis voor medische hulp. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is onduidelijk. Naar de schutter werd door een arrestatieteam en een politiehelikopter gezocht, maar hij werd niet meer aangetroffen.

De 48-jarige verdachte uit Maastricht die vandaag is aangehouden, wordt binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek naar het schietincident is volgens de politie nog in volle gang. Over een motief is niets bekend.