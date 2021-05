Man (48) zwaargewond na steekpartij in Vondelpark

Connect on Linked in

Een 48-jarige man is zaterdagavond rond 20.50 zwaargewond aangetroffen in het Amsterdamse Vondelpark. Het slachtoffer bleek te zijn gestoken in zijn hals en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De recherche is op zoek naar getuigen.

Een team handhavers zagen iemand lopen met bebloede kleding bij de ingang van het Vondelpark ter hoogte van de Roemer Visscherstraat. De man bleek zware verwondingen te hebben in de halsstreek. Nadat vrijwel direct eerste hulp werd verleend en het gebied werd afgezet kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse en is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

Burgernet

Via Burgernet riep de politie snel na de steekpartij op om uit te kijken naar een man van 1,76 meter lang met een baard en donker lang haar. De verdachte zou er onverzorgd uitzien en een alcoholist zijn. Verschillende politie-eenheden hebben in de omgeving gezocht naar de verdachte, maar hebben niemand meer aangetroffen.

De politie zegt dat het vooralsnog onbekend is wat er is gebeurd en met wie het slachtoffer is geweest.