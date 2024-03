Man (49) opgepakt na doodsteken partner (35) in Mierlo

Connect on Linked in

Bij een steekpartij aan de Heer van Rodestraat in Mierlo is zaterdagavond een 35-jarige vrouw overleden. Haar partner, een 49-jarige man uit Mierlo is aangehouden als verdachte.



Rond 17.50 kwam bij de politie een melding binnen van een geweldsincident op de Heer van Rodestraat in Mierlo. Toen agenten op de locatie aankwamen, werd een overleden vrouw aangetroffen op straat bij haar woning. Zij was neergestoken en aan haar verwondingen overleden. Op aanwijzing van getuigen kon al snel de 49-jarige partner van de vrouw aangehouden worden in de omgeving van het huis.

Kinderen

In de woning bleken ook vijf kinderen aanwezig te zijn van tussen de 6 en 20 jaar oud. Enkele van hen hadden (lichte) verwondingen. Ze zijn allen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.

Onderzoek

De politie is direct een groot onderzoek opgestart. Daarvoor is technisch onderzoek verricht op straat en in de woning. Ook worden getuigen gehoord en wordt gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn. Uit dit onderzoek zal meer duidelijk moeten worden wat er zich in en buiten de woning heeft afgespeeld en wat de aanleiding daarvoor was. De 49-jarige man zit vast voor verder onderzoek.