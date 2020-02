Man (49) overleden na steekpartij in Heerlen, verdachte (55) opgepakt

Connect on Linked in

Een 49-jarige man uit Heerlen is zondagavond in het ziekenhuis overleden na een steekpartij die zaterdagnacht plaatsvond in een woning op de Sportstraat. Voor de steekpartij is een 55-jarige man uit Kerkrade aangehouden.

Relationele sfeer

Aanleiding voor het incident op een klein woonwagenkamp aan de Sportstraat in Heerlen is een ruzie in de relationele sfeer. De politie wil niet bevestigen dat de aangehouden verdachte de broer van het slachtoffer is. Uit berichten op Facebook blijkt dat het slachtoffer de 49-jarige Wim Verspaget is die werkzaam zou zijn geweest bij de gemeente Landgraaf.