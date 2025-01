Man (52) opgepakt voor explosie bij woning in Helmond

Op 8 januari werd er rond 04.15 ’s nachts melding gedaan van een explosie bij een appartement aan de Kasteel-Traverse. Agenten die ter plaatse kwamen troffen een gat in de voordeur. De ontploffing bleek te zijn veroorzaakt door illegaal zwaar vuurwerk. Niemand raakte gewond.



Onderzoek leidde de politie naar een 52-jarige man uit Helmond. Hij is dinsdag in zijn woning aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie en zit vast voor verhoor.



De politie zet het onderzoek voort om meer te weten te komen over de achtergrond en aanleiding van het incident. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.