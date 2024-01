Man (52) overleden na geweldsincident in Leek, verdachte (18) aangehouden

Connect on Linked in

Een 52-jarige man uit het Groningse dorp Leek is vannacht in zijn woning overleden nadat hij vlak daarvoor betrokken was bij een geweldsincident op straat. Een 18-jarige man uit Leek is dezelfde dag aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het geweldsincident. Dat meldt de politie maandagavond in een persbericht.

Het incident vond rond 02.30 plaats aan de Windsingel in de wijk Wolveschans in Leek. De man ging kort na het geweldsincident naar zijn woning, waar hij overleed.

De politie onderzoekt het geweldsincident en wat daar precies aan vooraf is gegaan. Ook is de politie op zoek naar getuigen en camerabeelden.