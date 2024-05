‘Tim komt maar niet vrij na een jaar cel voor een joint’

Connect on Linked in

Rotterdammer Tim Bouwens zit al een jaar vast in een Filipijnse gevangenis, vanwege een joint die hij per ongeluk het land binnen smokkelde. Zijn vrijlating laat door bureaucratie op zich wachten.

Beeld: de Filipijnse politiefoto van Tim Bouwens

Stuk joint

De 33-jarige Tim Bouwens werd eruit gepikt bij de douane in Manilla voor een tascontrole. Toen stuitte het personeel op een stuk joint in een kokertje. Hij had dat vanuit Thailand meegenomen. Omdat wiet daar gedeeltelijk gelegaliseerd is, was hij het vergeten. Dat bericht het AD donderdag.

Nachtmerrie

Zijn ouders wisten een tijdje niet waar hij was, omdat hij de gevangenschap verzweeg, tot zijn moeder Elly een reisvriend van hem sprak: ‘Tim is twee weken geleden opgepakt door een stuk joint in zijn tas, alsof hij een zware crimineel is.’ Zijn moeder: ‘Mijn wereld stond in een klap stil. Sindsdien leven we in een regelrechte nachtmerrie.’

Als een vriendin van Tim later vertelt dat er een kans is dat hij 4,5 jaar vast moet zitten, reageert zijn moeder geschokt. Ze heeft hartfalen: ‘4,5 jaar! Dan ben ik al dood.’ Omdat Tim schuldig pleit, krijgt hij een kortere straf. Hij moet een jaar zitten.

Deportatie

Hij ging daarna van een detentiecentrum naar een gevangenis. Inmiddels zit hij al maanden in een holding facility in afwachting van zijn deportatie naar Nederland. Hij zat zonder water, met negentig man in een hok van dertig vierkante meter. Hij kreeg niets, of wat rijst met een sardientje, te eten en tot op de dag van vandaag lopen de ratten over hem heen tijdens zijn slaap. Zijn straf heeft hij allang uitgezeten, maar door het vele en vertraagde papierwerk komt hij nog niet vrij, schrijft het AD op haar website.