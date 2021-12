Man (52) overleden na steekpartij in woning Oosterhout, duo opgepakt

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in een woning aan de Stuifduin in Oosterhout is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 52-jarige man uit Oosterhout overleden. De politie meldt zondag dat de twee verdachten, een 34-jarige man uit Rotterdam en een 33-jarige man uit Eindhoven, vastzitten en dinsdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Rond 01.00 ontving de politie een melding van een steekpartij bij de woning. Daar troffen agenten een zwaargewonde man aan. Medische hulp was tevergeefs.

Auto

Volgens een getuige reed er een auto direct na het incident weg. Hier deed de politie vervolgens onderzoek naar. Een uur later werden in een woning in Eindhoven twee verdachten aangehouden. Zij zitten vast voor verder onderzoek.

De politie zegt dat de verdachten en het slachtoffer elkaar kenden. Wat het exacte motief voor de steekpartij is, is nog onduidelijk.