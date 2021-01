Man (53) aangehouden na schietpartij woonwagenkamp Monnickendam

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend een 53-jarige Monnickendammer aangehouden die ervan wordt verdacht rond 08.00 op een woonwagenkamp aan de Kloosterdijk meerdere schoten te hebben gelost. Er vielen geen gewonden. Dat meldt NH Nieuws.

Het is nog onduidelijk wie of wat is beschoten op het woonwagenkamp in Monnickendam. De recherche doet sporenonderzoek. De 53-jarige Monnickendammer is aangehouden vanwege vuurwapenbezit.

Een maand geleden viel de recherche en politie in het kader van een lopend onderzoek binnen op het woonwagenkamp aan de Kloosterdijk. Daarbij werden meerdere woningen doorzocht. Over wat er werd gevonden, heeft de politie niets bekendgemaakt.