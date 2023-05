Man (53) gewond bij schietpartij in Almere, verdachte (37) opgepakt (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Almere is zaterdagnacht rond 00.30 een 53-jarige inwoner uit die stad gewond geraakt. De politie heeft zondag een 37-jarige Almeerder aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident.

Vlak na middernacht kreeg de politie melding van een schietpartij op de Brink in Almere Haven. Dat gebeurde na een ruzie tussen meerdere personen. Ter plaatse troffen agenten het 53-jarige slachtoffer aan met een schotwond in zijn schouder. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling.

Tweede verdachte

Binnen 24 uur wist de politie een 37-jarige man in Almere aan te houden vanwege mogelijke betrokkenheid van het schietincident. Tijdens het onderzoek zijn meerdere woningen doorzocht, waarbij ook een tweede verdachte, een 27-jarige Almeerder, is aangehouden wegens het overtreden van de Opiumwet en het bezit van een explosief. Tijdens de doorzoeking van de woning werd een gebruikershoeveelheid drugs aangetroffen.

Explosief

Na een doorzoeking in de schuur troffen agenten ook een plastic tas aan, waar een aansteeklont uitstak. Bij het openen van deze tas bleek er een explosief in te zitten, dat vervolgens overgedragen is aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Vervolgens is het explosief op een veilige plek tot ontploffing gebracht.

Beide verdachten zitten nog vast voor verhoor en worden woensdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.