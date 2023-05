Man (53) gewond bij schietpartij in Almere

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Almere is zaterdagnacht rond 00.30 een 53-jarige inwoner uit die stad gewond geraakt. De verdachte is nog niet aangehouden.

Vlak na middernacht kreeg de politie melding van een schietpartij op de Brink in Almere Haven. Dat gebeurde na een ruzie tussen meerdere personen. Ter plaatse troffen agenten het 53-jarige slachtoffer aan met een schotwond in zijn schouder. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling.

De vermoedelijke schutter was niet meer aanwezig. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de verdachte en vraagt getuigen zich te melden.