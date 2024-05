Netwerk opgerold in Marbella dat hasjtransporten naar Duitsland regelde (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie heeft in een gezamenlijke operatie met de Duitse en Franse politie een internationaal drugsnetwerk in Marbella ontmanteld dat zich bezighield met grootschalige hasjtransporten. De organisatie, die opereerde vanuit een restaurant in Puerto Banús (Marbella), wordt in verband gebracht met de verscheping van ruim een ton hasj naar Duitsland en de inbeslagname van 382.000 euro in Frankrijk.

De verdachten vervoerden de cannabis naar Duitsland in zowel voertuigen als vrachtwagens. De groep had gewapende lijfwachten om de drugs te beschermen.

14 arrestaties

Bij de operatie in april 2023 zijn veertien verdachten gearresteerd: twee in Marbella, vijf in Estepona en één in de provincie Sevilla, drie in Duitsland en drie in Frankrijk. Ook zijn 28 gelijktijdige huiszoekingen gedaan in Spanje (10) en Duitsland (18), waarbij onder meer ruim 180.000 euro in contanten, zeven vuurwapens, munitie en 30 kilo marihuana in beslag zijn genomen.

Colombianen en Albanezen

Het onderzoek naar de criminele organisatie begon in december 2022 na de arrestatie van drie verdachten van Colombiaanse en Albanese afkomst in de Franse stad Dax. De verdachten – die momenteel nog in voorlopige hechtenis zitten in Frankrijk – hadden 382.000 euro aan contant geld verborgen in een in beslag genomen voertuig.

Restaurant

Uit het onderzoek van de Franse autoriteiten bleek dat het in beslag genomen geld bestemd was voor de leiders van een criminele organisatie, die zich naar verluidt toelegt op internationale drugshandel, en gevestigd is in Marbella. De leiders van het netwerk – twee Duitsers van Iraanse en Marokkaanse afkomst – runden een restaurant in Puerto Banús (Marbella), waar ze ontmoetingen hadden met andere drugshandelaren.

Ook hadden ze een permanente escorte, bestaande uit gewapende Colombianen, die hen moesten beschermen tegen andere criminele organisaties en rippers.

Hasjtransporten

De autoriteiten linken de criminele organisatie aan de inbeslagname van 140 kilo hasj (in juni 2023), die vanuit een bedrijfspand in Jerez de la Frontera (Cádiz) naar een bedrijf in Duitsland werd verstuurd. Daarnaast werd 450 kilo hasj (verstopt tussen dozen citroenen) in beslag genomen in een vrachtwagen die in Duitsland werd onderschept en afkomstig was uit Murcia. Verder werd nog een partij van 400 kilo hasj aangetroffen in het magazijn waar de vrachtwagen de goederen ging lossen.

Jacht in Marbella

De Spaanse en Duitse politie kregen door de inbeslagnames zicht op verschillende verdachten in Malaga (Puerto Banús, San Pedro de Alcántara en Estepona) en Cadiz (Sanlúcar de Barrameda en Jerez de la Frontera). Uit observaties bleek dat de groep een uitvalsbasis had in de vorm van een restaurant in Puerto Banús, dat werd gerund door de leiders van de organisatie. Op een jacht in Marbella hadden de verdachten discrete ontmoetingen met andere drugshandelaren.

Uit het onderzoek zou ook blijken dat de organisatie banden had met prominente leden van de Hells Angels – zowel van Duitse als Spaanse afdelingen – en Albanese en Bulgaarse drugscriminelen.