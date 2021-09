Man (53) veroordeeld tot twee jaar cel voor drugslab in Harmelen (VIDEO)

Connect on Linked in

De rechtbank in Utrecht heeft donderdag een 53-jarige Alphenaar veroordeeld tot twee jaar cel voor een drugslab aan de Heldamweg in Harmelen. De verdachte huurde van januari tot en met juli 2019 een schuurzolder waarin het drugslab was gevestigd. Ter plaatse werden 24 jerrycans met chemicaliën gevonden voor de productie van MDMA, amfetamine en methamfetamine. Ook werden er twee wietkwekerijen gevonden.

(Foto uit archief)

Het drugslab werd na anonieme meldingen aangetroffen op de bovenverdieping van een loods. In de ruimte stonden goederen, instrumenten en gereedschappen, waaronder glazen refluxkoelers, gascilinders en diverse vervuilde rondbodemkolven van 20 liter. Ook werden vaten gevonden met onder meer BMK, PMK, jood en mierenzuur voor de productie van synthetische drugs.

Zeecontainer met chemicaliën

In een zeecontainer die buiten op het erf stond werden chemicaliën en afvalstoffen gevonden, waaronder een doos met flessen zwavelzuur. Er werden geen eindproducten aangetroffen. In één van de twee aangetroffen wietkwekerijen werd daadwerkelijk gekweekt en daar werden 460 wietplanten aangetroffen. Een 57-jarige man uit de gemeente Woerden werd destijds aangehouden.

Dna-sporen

Van de 53-jarige Alphenaar werden dna-sporen aangetroffen op sigarettenpeuken, handschoenen en maskers. De verdachte verklaarde zelf alleen geklust te hebben in de ruimte, in opdracht van de verhuurder. De rechtbank gelooft daar niets van en bovendien werd de verdachte in 2016 ook al veroordeeld voor een wietkwekerij. De rechtbank veroordeelt de man tot twee jaar cel. Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel en een geldboete van 20.000 euro geëist.