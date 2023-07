Man (55) aangehouden voor schietpartij in Apeldoorn

Print This Post

De politie heeft maandag een 55-jarige man uit Apeldoorn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident aan het Holtrichtersveld in Apeldoorn op 6 oktober 2022. In de zaak werden al eerder verdachten aangehouden. Geen van hen zit nog vast, maar ze blijven wel verdachten in de zaak.

De schietpartij aan het Holtrichtersveld in Apeldoorn vond plaats in de nacht van 5 op 6 oktober vorig jaar. De politie hield al eerder vier mannen van destijds 45, 35, 29 en 22 jaar aan. Zij zijn nog steeds verdacht van betrokkenheid, maar zitten inmiddels niet meer vast.

Forensisch onderzoek

In het onderzoek zijn verschillende getuigen gehoord, camerabeelden uitgekeken en er is buurtonderzoek verricht. Volgens de politie kwam de vandaag aangehouden 55-jarige man uit Apeldoorn weer in beeld na onder andere forensisch onderzoek. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het schietincident. Zijn rol wordt onderzocht.