Man (55) overleden bij schietpartij in centrum Geleen (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Markt in Geleen is zaterdagavond een 55-jarige man uit die stad overleden. De politie meldt dat de schutter mogelijk in een donkere auto is gevlucht. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van zo’n 25 rechercheurs is op de zaak gezet.

De schietpartij vond rond 17.15 plaats op de Markt in het centrum van Geleen. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij korte tijd later aan zijn verwondingen overleed.

Voortvluchtig

Volgens de politie is het nog onduidelijk of er sprake is van één of meerdere verdachten. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.

Door de politie is tactisch, forensisch en digitaal onderzoek opgestart en zijn camerabeelden veiliggesteld.

Vluchtroute



In de omgeving is gezocht naar de verdachte(n). Bij de vlucht zou een donkerkleurige auto gebruikt zijn. Mogelijk dat deze auto is weggereden in de richting van de Rijksweg Centrum/Zuid en vervolgens richting Glanerbrook. Ook is het mogelijk dat de vluchtroute via de Rijksweg Centrum/Zuid richting de autosnelweg A76 is geweest, zo meldt de politie.

Het rechercheteam zegt graag in contact te komen met de persoon die kort voor het schietincident op de hoek van de Markt bij het gemeentehuis bij een lantaarnpaal stond. Mogelijk dat deze persoon de auto die door de verdachte(n) gebruikt is, opgemerkt heeft.