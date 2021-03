Man (56) overleden bij steekpartij in Abbenes (UPDATE)

Print This Post

In het Noord-Hollandse dorp Abbenes is maandagochtend een 56-jarige man uit Amsterdam overleden nadat hij tijdens een ruzie werd neergestoken. De politie heeft een 36-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.

Het incident vond rond 08.45 plaats aan de Greveling in Abbenes (bij Nieuw-Vennep). Door nog onbekende reden ontstond volgens de politie een conflict tussen twee mannen. Het is onduidelijk waar dit exact heeft plaatsgevonden.

Uiteindelijk stapte de 56-jarige man in zijn auto en reed weg. Zijn auto kwam daarna tot stilstand in de Van Voorstlaan. Hier werd hij in de auto zwaargewond door agenten aangetroffen. Reanimatie mocht niet meer baten.

Op een foto is een mes te zien die in het gras steekt. De politie onderzoekt of daarmee het slachtoffer dodelijk is verwond.

De verdachte zit in alle beperkingen. Om die reden geeft de politie geen verdere informatie over het onderzoek en de verdachte.

