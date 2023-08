Man (57) overleden na mishandeling op de N348 in Deventer (UPDATE)

Print This Post

Een 57-jarige man uit Laag-Soeren (Gelderland) is zondagavond overleden na een mishandeling aan de Siemelinksweg in Deventer. Het incident gebeurde rond 21.23 bij een wegafzetting op de N348. De man die betrokken was bij de mishandeling werd onwel en overleed ter plaatse. De politie heeft twee mannen aangehouden.

Het slachtoffer die betrokken was bij de mishandeling raakte onwel en is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. De politie doet onderzoek naar de toedracht van zijn overlijden. Het slachtoffer is een bekende kersmisexploitant.

Verklaring

Forensische opsporing heeft gisteravond en vannacht ter plaatse onderzoek verricht. Meerdere getuigen en betrokkenen zijn overgebracht naar het politiebureau voor het afleggen van een verklaring. De rol van de twee aangehouden mannen bij het overlijden van de 57-jarige man wordt nader onderzocht, meldt de politie. Het gaat om een 36-jarige man uit Rossum en een 52-jarige man uit Hengelo.