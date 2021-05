Man (62) en vrouw (32) aangehouden voor drugscontainers bij Doetinchem

Connect on Linked in

Een 32-jarige vrouw en een 62-jarige man uit Nijmegen zijn maandagochtend aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. De twee worden in verband gebracht met de vondst van twee zeecontainers vol grondstoffen en drugsafval in Langerak (gemeente Doetinchem).

De drugsdumping werd tijdens een controle op 26 april gevonden bij voormalig zalencentrum De Veldhoen aan de Keppelseweg in Langerak. Op het terrein werd in een container drugsafval aangetroffen, in de andere container zaten grondstoffen voor de productie van vermoedelijk crystal meth.

De spullen zijn in beslag genomen en vernietigd. De politie meldt dat het onderzoek in volle gang is. Op last van de burgemeester is het voormalig zalencentrum inmiddels gesloten en verzegeld.