Man (74) zwaargewond na schietpartij in groot landhuis Kinderdijk

Een 74-jarige man uit Overijse (België) is donderdagnacht bij een schietpartij in een woning in Kinderdijk (Zuid-Holland) zwaargewond geraakt. Dat gebeurde toen hij lag te slapen. In de woning was ook een vrouw aanwezig; zij bleef ongedeerd.

Het incident vond rond 00.30 plaats toen beide slachtoffers lagen te slapen. Eén of meer daders drongen de woning aan de Puntweg binnen, waarna de schietpartij plaatsvond. De dader(s) gingen er daarna in onbekende richting vandoor. Of er sprake is van een woningoverval, een inbraak of een ander scenario wordt door de recherche onderzocht.

Hulpdiensten rukten massaal uit voor het incident. De man is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De schietpartij vond plaats in een groot landhuis aan de Puntweg.

