Man aangehouden in verband met dood Sawsan Mhamdi

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag een man aangehouden, in verband met de dood van Sawsan Mhamdi uit Reuver. Haar stoffelijk overschot werd eerder dit jaar teruggevonden in Duitsland. Over de rol van de man bestaat nog geen duidelijkheid.

Vermist

De 35-jarige Sawsan Mhamdi is al sinds 15 juni van dit jaar vermist. Sindsdien werd er door de politie onderzoek verricht naar haar verdwijning. Op diezelfde woensdag kwam er bij de politie in de Duitse gemeente Mainz-Biningen een melding binnen van de vondst van een lichaam, bij een viaduct.

Geen resultaat

Lang was bij de Duitse autoriteiten niet bekend wie de aangetroffen vrouw was. Ook in Duitsland startte men een onderzoek, waarbij oproepen in de media en in het opsporingsprogramma Aktenzeiten XY ungelöst werden gedaan. Dit leverde echter nog geen resultaat op.

Uiteindelijk kon op basis van forensisch onderzoek de identiteit van de vrouw worden vastgesteld. Daarop begonnen de Nederlandse en Duitse politie samen een onderzoek.

Aanhouding

In het kader van dat onderzoek heeft de Nederlandse politie woensdagochtend een man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht mogelijk betrokken te zijn bij de vermissing. Of en op welke manier hij mogelijk een rol bij de vermissing heeft gespeeld, is nog niet duidelijk. De politie donderdag: ‘Op dit moment zijn er diverse scenario’s en richtingen die verder onderzocht en bekeken worden.’